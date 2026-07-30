El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica del distrito y aseguró que el panorama es "muy preocupante", con una marcada retracción de la actividad productiva, una fuerte caída del consumo y dificultades crecientes para las pequeñas y medianas empresas.

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En declaraciones a Radio Olavarría, el jefe comunal sostuvo que "para todos los argentinos está siendo muy difícil la diaria" y explicó que la pérdida del poder adquisitivo impacta con mayor intensidad en el distrito debido a su fuerte vínculo con la producción de áridos y materiales para la construcción.

Entre los datos que expuso, señaló que la principal cementera local mantiene su horno más importante detenido hasta noviembre, mientras que las canteras trabajan apenas al 30% de su capacidad instalada. "Ayer estuve con el gerente de una cantera importante. Me contaba la situación trágica. Detrás de cada máquina hay familias", expresó.

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Además, indicó que las declaraciones juradas de las empresas reflejan una caída del 25% en la producción de cemento y del 33% en piedra en comparación con 2023, indicadores que, según afirmó, muestran la magnitud del deterioro de la actividad.

Wesner también responsabilizó al rumbo económico nacional por la situación. "Es un modelo preindustrial, extractivo, que no fortalece el mercado interno", sostuvo. En ese sentido, afirmó que "la pyme vive del consumo interno y hoy no hay poder de compra", y describió un escenario de comercios afectados por la baja en las ventas y un centro de la ciudad con cada vez más locales vacíos.

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Por último, el intendente reclamó la reactivación de la obra pública y remarcó el rol estratégico de las pequeñas y medianas empresas. "Las pymes representan el 60% del empleo y hoy están muy castigadas", afirmó, al tiempo que explicó que el municipio implementa medidas de acompañamiento para ayudar a sostener el capital de trabajo y afrontar el pago de aguinaldos.