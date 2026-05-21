Con el apoyo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y bloques aliados, avanzó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para reducir subsidios al gas. En Olavarría, más de 43 mil usuarios podrían verse afectados por aumentos en las boletas en plena temporada invernal.

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El gobierno nacional logró avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, una política que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas para usuarios de regiones con bajas temperaturas. La iniciativa contó con el voto favorable de 30 diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, el PRO y bloques aliados.

La medida genera preocupación en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Olavarría, donde miles de familias reciben actualmente el beneficio para afrontar el costo del servicio durante el invierno.

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Según los datos difundidos, en Olavarría existen 43.271 usuarios alcanzados por el régimen de Zona Fría. De ese total, 7.049 hogares cuentan con un descuento del 50%, mientras que otros 36.222 acceden a una reducción del 30% en sus facturas de gas.

EL intendente Maximiliano Wesner, se quejó por la quita del subsidio:



“En medio de las bajas temperaturas, Javier Milei impulsa cambios en el régimen que reduce hasta un 50% el costo del gas en las zonas más frías del país. Esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno”

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Desde distintos sectores advierten que la reducción de los subsidios afectará especialmente a los hogares de ingresos medios y bajos, que dependen del gas para calefaccionarse durante los meses más fríos del año.

La discusión en torno al futuro del régimen continuará en el Congreso, mientras municipios bonaerenses ya comenzaron a expresar su rechazo ante la posibilidad de una quita de beneficios que impactaría de lleno en la economía cotidiana de miles de familias.