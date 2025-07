El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, difundió un descargo en sus redes sociales tras la circulación de acusaciones que lo vinculaban con la entrega de “certificados de discapacidad truchos”, supuestamente junto al gobernador Axel Kicillof.

El jefe comunal aseguró que esas denuncias fueron impulsadas por cuentas falsas, incluidas algunas que usurpaban la identidad de periodistas como Horacio Cabak con el objetivo de difundir noticias falsas.

“Todos saben cómo vivo y donde vivo. Puedo bancarme que digan que cobro un sueldo que no cobro y que mientan en ese sentido. Pero con lo que realmente me preocupan y no me puedo bancar es que se metan con un tema tan sensible, y que me toca tan de cerca, como es la discapacidad”, señaló.

Quiero compartir esto con ustedes. ¡Hay límites! pic.twitter.com/U8iAPXFaKi — Maximiliano Wesner (@MaximilianoWes4) July 29, 2025

El mandatario subrayó que estas informaciones falsas agravan aún más la situación que atraviesan las familias con personas con discapacidad: “lo que hacen con estas mentiras es profundizar esa angustia en las familias”.

“Me pregunto qué hay detrás de esas cuentas falsas y qué persiguen los medios sin ética profesional”, expresó.

Por último, se dirigió a la ciudadanía local: “Vivimos acá en Olavarría, somos vecinos, nos conocemos. Saben cómo vivo, dónde vivo y qué hago”.