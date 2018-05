El Intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, visitó las obras de pavimentación que la municipalidad desarrolla en la ciudad, con fondos propios, y aprovechó para criticar el préstamo que el gobierno nacional pidió al Fondo Monetario Internacional.

"Es vergonzoso que por la inacción y falta de capacidad del gobierno de Cambiemos que encabezan Macri en Nación y Vidal en provincia, los argentinos deban pagar con creces un préstamo que nos va a dejar en la ruina. Ningún gobierno ha tomado tanta deuda en tan poco tiempo como el gobierno de Macri. Todos tienen que saber que esto no es gratis, cualquiera que tenga memoria sabe que siempre terminamos mal. El FMI es el peor prestamista, históricamente nos ha condenado al fracaso. Esto es una vergüenza y una falta de respeto para todos los argentinos"; comentó el Jefe Comunal.

Además, el mandatario aprovechó la ocación para marcar la cancha afirmando que "Se les acabó el tiempo": "Estamos ante un gobierno nacional y provincial impresentable, que ha condenado a los trabajadores, a las pymes, al comercio, a la producción y a la industria a pagar tarifas usureras", afirmó Zurro.

"Hoy los votantes de Cambiemos reflexionan haber votado al gobierno que tenemos, pero la culpa no es del votante. La culpa es de los engañadores, que subieron al gobierno mintiendo. Se ganaron el voto de la gente diciendo que no iban a cambiar nada de lo que estaba bien. No solo destruyeron políticas públicas orientadas a solucionar los problemas de la gente. Sino que se han encargado de endeudar al país de forma extraordinaria, y de perseguir a todos aquellos que piensan distinto", agregó.

"Este es el gobierno del marketing, las operaciones de prensa y las operaciones judiciales. Es un gobierno que deja mucho que desear y al que se le acabó el tiempo. La gente me para en la calle y me dice que no llega a fin de mes. que ha postergado el asado de los domingos, que no sale a gastar porque no tiene. Esto es vergonzoso, han hundido a la Argentina en el peor de los mundos", sentenció el mandamas de Pehuajó.