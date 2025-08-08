El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, desmintió que el Municipio haya solicitado un préstamo para afrontar el pago de salarios y explicó que la operatoria realizada fue un descubierto bancario, una herramienta financiera temporal utilizada para cubrir gastos hasta que ingresan los fondos por el cobro de tasas.

Ads

En una entrevista con Telpin TV, el jefe comunal calificó de “malintencionadas” las versiones que circularon en algunos medios y aclaró: “No, no. Lamentablemente salió una desinformación. Lo que se hizo fue solicitar un descubierto al Banco Provincia, que se devuelve en pocos días, cuando ingresan los recursos de la Tasa General de Servicios Urbanos, que vence los días 7 y 8 de cada mes”.

Ibarguren señaló que la situación económica afecta también a las arcas municipales, con una recaudación en baja: “Hoy en día, 5 de cada 10 contribuyentes están pagando las tasas. Eso repercute directamente en la recaudación”. A esta merma se suma la caída de la coparticipación provincial “por la reducción del consumo a nivel nacional”.

Ads

El intendente detalló que el descubierto solicitado “no es gratis” y genera intereses, aunque remarcó que se trata de un mecanismo habitual para cubrir pagos urgentes en contextos de ingresos demorados. “No es un préstamo, no es un crédito, es un recurso transitorio que en pocos días se cancela”, insistió.

Ads