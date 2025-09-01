Miguel Gargaglione padece una neumonía días después de recibir un alta médica. Ahora volvió a quedar internado en Mar del Plata.

Ads

El jefe comunal de 65 años había estado unos días internado en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata.

Ya había hecho uso de su licencia semanas atrás y en consecuencia su receso en el cargo seguirá vigente, al menos, hasta la segunda quincena de septiembre. Según detallaron desde el municipio de San Cayetano, Gargaglione fue derivado nuevamente hacia Mar del Plata este domingo.

Ads

Actualmente el intendente evoluciona con los cuidados correspondientes bajo estricto seguimiento médico.

La extensión de la licencia solicitada al Concejo Deliberante regirá del 5 al 18 de septiembre. En consecuencia Alejo Christiansen continuará con el ejercicio del cargo de intendente interino.

Ads