El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, pidió públicamente al Concejo Deliberante que habilite la gestión de un préstamo por 4.000 millones de pesos ante el Banco Provincia, con el objetivo de financiar dos obras de infraestructura que el Gobierno local considera estratégicas para el desarrollo de la ciudad.

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A través de un comunicado oficial, el Municipio solicitó a los concejales avanzar con el tratamiento de la autorización necesaria para acceder a la Línea de Préstamos a Municipalidades del Banco Provincia, que permitiría ejecutar en su totalidad la intervención hidráulica del barrio Arco Iris y la infraestructura del nuevo Relleno Sanitario.

Desde el Ejecutivo señalaron que el Presupuesto 2026 solo contemplaba una ejecución parcial de ambos proyectos, pero que la ampliación de la línea de financiamiento abrió la posibilidad de completar las obras mediante endeudamiento.

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Según el Gobierno municipal, el crédito funcionaría como una herramienta financiera que permitiría liberar recursos propios ya asignados a esas intervenciones, destinándolos luego a nuevas obras de pavimentación y mejoras en la conectividad urbana.

Para concretar la operación, el préstamo requiere la aprobación del Concejo Deliberante. En ese sentido, desde la gestión de Lunghi remarcaron que "cada día que pasa es un día más de espera para miles de vecinos", en referencia a la necesidad de avanzar con las obras.

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Como parte de la presentación del pedido, el Ejecutivo difundió un informe sobre la situación económica del Municipio. Sostuvo que en lo que va de 2026 ya se invirtieron más de 10.250 millones de pesos en infraestructura, salud, educación, vivienda, ambiente y seguridad, además del sostenimiento de los servicios esenciales y el pago de salarios, aguinaldos e incrementos acordados para los trabajadores municipales.

El documento también advierte que la comuna aún espera recibir más de 5.235 millones de pesos correspondientes a fondos adeudados por otros niveles del Estado, entre ellos recursos de coparticipación, IOMA, IPS y obras educativas.

Además, el informe menciona la caída en la cobrabilidad de las tasas municipales, la continuidad de obras que habían sido paralizadas por el Estado nacional, como el Centro de Desarrollo Infantil del barrio Palermo y los Consultorios Externos del Hospital Santamarina y las políticas de asistencia destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.