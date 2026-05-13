El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, cuestionó a los bloques opositores luego de que el Concejo Deliberante rechazara el cálculo de gastos y recursos para este año, situación que, según aseguró, generó una fuerte desfinanciación en las cuentas municipales.

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“Lo que hizo la oposición con el presupuesto fue un golpe a la estabilidad de Villa Gesell”, expresó el jefe comunal, quien además consideró que el Concejo “tomó una posición muy injusta”.

A través de sus redes sociales, Barrera sostuvo que existe una intencionalidad política detrás de la decisión de la oposición. “Una cosa son las tormentas económicas que vive toda la Argentina. Y otra muy distinta son los incendios políticos provocados por quienes creen que cuanto peor le vaya a Villa Gesell, mejor les va a ir electoralmente”, afirmó.

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El intendente también salió al cruce de versiones sobre su salario. “Salieron a decir públicamente que mi sueldo es de 20 millones de pesos. Es mentira”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Pasar de 4 a 20 millones no es un error. Es una manipulación deliberada diseñada para generar bronca y odio en un momento donde muchas familias la están pasando mal. La mentira es la herramienta de quienes no tienen propuestas”.

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En declaraciones al programa “Noticias Geselinas”, conducido por el periodista Fernando Brunet, Barrera detalló la situación financiera del municipio y enumeró distintas áreas donde, según explicó, el gasto supera ampliamente a la recaudación específica.

“Llevamos invertido en salud pública 4.800 millones y recaudamos 1.000 millones. En higiene urbana invertimos 1.900 millones y recaudamos 598. En seguridad en playa invertimos 1.900 millones y recaudamos 366. Y en seguridad en general invertimos 1.244 millones y recaudamos 408”, precisó.

A partir de esos números, el jefe comunal aseguró que “la municipalidad tiene un déficit de 7.500 millones de pesos. Ya ahora mismo”.

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Pese al escenario financiero, Barrera afirmó que la gestión continuará funcionando con los recursos disponibles. “Nos vamos a arreglar con recursos que tenemos y vamos a dar respuesta y vamos a dar la cara. No somos como los concejales que nos borramos. Damos la cara porque nosotros tenemos que dar la cara ante nuestros vecinos”, sostuvo.

Finalmente, el intendente resumió la situación en sus redes sociales con un mensaje dirigido a la comunidad: “Con errores, con dificultades y bajo una presión enorme, pero siempre del lado de los vecinos y nunca apostando al caos”.