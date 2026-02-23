El intendente de Villa Gesell, contundente contra maniobras ilegales en los médanos: “si corrés picadas vas preso”
Gustavo Barrera informó que secuestraron vehículos y dieron intervención a la justicia.
Cuatro personas fueron aprehendidas y cuatro camionetas Volkswagen Amarok resultaron secuestradas durante un operativo especial de seguridad desplegado en la zona de Médanos del Norte, mientas en paralelo se desarrollaba el tradicional Enduro del Verano.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos afectados al dispositivo preventivo montado con motivo del evento, luego de detectar maniobras peligrosas vinculadas a picadas ilegales en sectores no habilitados de la arena.
Según informaron fuentes oficiales, los vehículos fueron sorprendidos realizando carreras clandestinas a alta velocidad. Desde el municipio de Villa Gesell remarcaron que se trata de una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de conductas.
El intendente Gustavo Barrera fue contundente al respecto: “Enduro sí. Picadas no. Se los advertimos: en Gesell si corrés picadas vas preso. Ayer actuamos en consecuencia. Detectamos una maniobra peligrosa. Lo buscamos, le secuestramos el vehículo y dimos intervención a la Justicia”.
Tras el procedimiento, se dio intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes, mientras que las camionetas quedaron secuestradas a disposición de la autoridad judicial.
