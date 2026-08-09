El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la Casa de Gobierno bonaerense, en la ciudad de La Plata, donde analizaron la situación actual del distrito y las principales necesidades de cara a los próximos meses.

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Durante el encuentro, ambos funcionarios abordaron distintos temas vinculados con la infraestructura, la conectividad y el turismo, además de repasar proyectos y gestiones que el Municipio busca llevar adelante con acompañamiento provincial.

Uno de los principales puntos de la agenda fue la situación de la Ruta 11, una vía estratégica para Villa Gesell y para el conjunto de los municipios de la Costa Atlántica debido a su importancia para la circulación de residentes, visitantes y producción.

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La traza representa además un factor clave para el desarrollo turístico de la región, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano.

Turismo y temporada de verano

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Otro de los ejes centrales de la reunión fue la próxima temporada turística, una actividad que representa uno de los principales motores de la economía de Villa Gesell.

Barrera y Kicillof analizaron el escenario del sector y la necesidad de continuar articulando políticas que permitan fortalecer el destino y mejorar las condiciones para recibir visitantes durante los meses de mayor movimiento.

En ese sentido, el jefe comunal planteó ante el gobernador distintas gestiones relacionadas con las necesidades del distrito y los proyectos que el Municipio pretende impulsar en materia de infraestructura y servicios.

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El encuentro se produjo en un contexto en el que los municipios de la Costa Atlántica comienzan a delinear estrategias para la temporada 2026/2027, con especial atención sobre la conectividad y las condiciones de acceso a los destinos turísticos.

Agenda conjunta entre Provincia y Municipio

La reunión también permitió repasar el estado general de Villa Gesell y avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre el Ejecutivo municipal y el Gobierno bonaerense.

Desde el Municipio destacaron que el encuentro sirvió para fortalecer la articulación institucional con la Provincia y plantear las prioridades locales directamente ante Kicillof.