“Entre mi poca vista, el mal asesoramiento de Google y el caballo blanco que está vez no es de San Martín sino que parece ser de Belgrano, la foto que subí pareciera no ser de San Martín”, expresó el Jefe Municipal de Zárate, Marcelo Matzkin, luego, de confundir a las próceres en las redes y recibir buena cantidad de comentarios al respecto.

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Y añadió: “Por suerte errar sigue siendo una condición humana”.

Antes, con foto equivocada de por media, el Intendente había indicado: “Hoy tenemos la posibilidad de hablar de soberanía nacional, de cuántas tierras en poder extranjeros puede haber, de cuán libres somos, del valor de nuestra moneda es porque San Martín así lo quiso. En el aniversario de su muerte y paso a la inmortalidad, gracias al gran libertador. Seamos libres. Defendamos la libertad que el nos dio”.



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