El intendente Paco Durañona, respondió los dichos de Vidal sobre la situación del SAME en la Provincia. La Gobernadora había dicho que "todavía hay 14 municipios pendientes de respuesta y que no le han dicho si al SAME” y San Antonio de Areco es uno de ellos.

En #SanAntonioDeAreco no necesitamos #SAME. Tenemos perfectamente cubierto el sistema de emergencias y ambulancias. Las urgencias y prioridades de Salud en #Areco son otras, más urgentes y necesarias, jamás atendidas por @mariuvidal (tomógrafo, ecógrafo).https://t.co/F51JDPQ9Jv — Paco Durañona #Areco (@pacoduranona) 15 de julio de 2019

El actual intendente afirma que el municipio no necesita el servicio y acusa a la mandataria provincial de no atender “urgencias y prioridades de salud en Areco”. Reclama por tomógrafos y ecógrafos para los hospitales. El Sistema de Atención Médica de Emergencia se ha extendido a 107 de los 135 municipios bonaerenses.

Otros intendentes de esos 14 municipios se manifestaron sobre el SAME. Descalzo, intendente de Ituzaingó, se manifestó en concordancia con Durañona y dijo que "tenemos un sistema ambulatorio propio y es más completo que uno solamente para accidentología, como el SAME". Gustavo Menéndez, de Merlo, expresó que "como está planteado, el SAME es publicidad engañosa". En tanto, Magario de La Matanza, contradijo a Vidal y afirmó que solicitaron "la incorporación al SAME desde el 7 de julio de 2016" y "no hemos recibido respuesta".