El intendente de Dolores, Juan Pablo García, calificó como “la mejor elección desde la vuelta de la democracia” el desempeño de Fuerza Patria en las recientes elecciones locales. La lista oficialista, encabezada por Marcos Elizalde, alcanzó el 59,8% de los votos en la categoría a concejal, superando ampliamente al representante de SOMOS y exintendente Camilo Etchevarren, que obtuvo 24,4%.

En declaraciones a Napalm por Radio Provincia AM1270, García resaltó el trabajo de su equipo: “Trabajamos muchísimo para llevar adelante acciones concretas para neutralizar los efectos negativos de la política del gobierno nacional, que tiene una economía despiadada. Buscamos ordenar las prioridades y la gente lo valoró y nos dio su respaldo”.

El jefe comunal señaló que este triunfo permitirá a la nueva gestión “empezar a tener más vuelo” y contribuir positivamente en los números de la Quinta Sección Electoral.

Sobre el desempeño de La Libertad Avanza, García opinó que “en el plano nacional son libertarios y en el municipal son estatistas”. Además, advirtió que “en la ciudad se empieza a percibir un deshilachamiento” del espacio libertario, cuya fuerza política no pudo consolidarse en Dolores, con apenas 16% de los votos.

García también respaldó el reclamo del gobernador provincial por los fondos pendientes para obra pública, enfatizando que estos recursos son fundamentales para cloacas, asfalto y mejoras en el hospital local.

Finalmente, el intendente advirtió: “Si el Presidente no entendió el mensaje de las urnas y el descontento en las provincias, ahora se les ha caído la careta y comienza otra etapa”.