Una nueva disputa política sucedió en Villa Gesell, luego de que el intendente Gustavo Barrera cuestionara públicamente el funcionamiento del Concejo Deliberante al intentar entregar el pliego de transporte y encontrar el edificio cerrado al público.

“Estamos acá en el Concejo Deliberante para entregar, una vez más, el pliego de transporte, que debe ser tratado con urgencia porque nos vamos a quedar sin transporte”, expresó Barrera en un video grabado frente al HCD.

En ese contexto, el jefe comunal remarcó la importancia del tema y apuntó contra el horario de atención del cuerpo legislativo local. “Miren, una y media de la tarde. Concejo cerrado. El Concejo tiene que trabajar hasta las 14 horas, como trabaja la administración municipal. No por mí, sino por los vecinos, que también tienen derecho a peticionar ante el Concejo”, agregó.

CONCEJO DELIBERANTE CERRADO



13:30 HS – Llevé al Concejo el pliego de Transporte que debe ser tratado de forma urgente.



Mientras los vecinos nos quedamos sin transporte y vos trabajás más para ganar menos, los concejales no cumplen con su horario laboral. pic.twitter.com/MBmvOfa3yJ — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) February 5, 2026

Horas más tarde, la presidenta del Concejo Deliberante, Marilina Córdoba, respondió a los cuestionamientos del intendente a través de otro video difundido en redes sociales. La titular del HCD negó que el cuerpo estuviera sin actividad y aseguró que tanto ella como la Secretaría se encontraban trabajando en sus oficinas.

“Lamento que el intendente, que justo hoy quiso ir en persona a darnos un expediente, no haya dado la vuelta hasta la otra puerta para comprobar que tanto la Secretaría del cuerpo como yo estábamos trabajando”, sostuvo Córdoba. Además, recordó que el horario reducido del Concejo Deliberante rige desde hace más de una década. “Me sorprende que después de 12 años como intendente y varios más como concejal no lo sepa”, remarcó.

En la misma línea, la presidenta del HCD señaló que en la puerta del edificio se encuentra claramente indicado el horario de atención correspondiente a los meses de enero y febrero, así como también un número telefónico de la Secretaría para realizar consultas o gestiones.