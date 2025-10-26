En la Escuela N° 5 Teniente Benjamín Matienzo, ubicada en El Palomar, el popular Joker argentino, Darío Daniel Sirvent, no pudo emitir su voto en las elecciones 2025 porque llevaba el rostro pintado. La delegada electoral le explicó que, por reglamento, no podía ingresar a la escuela con el rostro tapado.

El incidente comenzó minutos antes, cuando Sirvent discutió con un oficial del ejército y luego lo desafió cuando el uniformado le pidió que no lo filmara. Según se advirtió en el video grabado por el propio Joker, la situación se tensó cuando el miembro de la fuerza le aclaró que trabajaba en zonas hostiles, dándole a entender que no reiteraría otro pedido amable. Finalmente, cuando se fue del lugar, Sirvent se burló del oficial: "A vos, rey, que no querés que te filme, besito".

Desde 2019, Darío Daniel Sirvent se caracteriza como el personaje del Joker, tras quedarse sin trabajo. Ese año debutó votando disfrazado y su imagen dio la vuelta al mundo: CNN incluso le dedicó un video. Pero la fama no se limitó a un solo momento. En 2021, una foto viralizada por la cuenta The Walking Conurban lo mostró esperando un colectivo en Lomas de Zamora.

En 2024, protagonizó dos hechos insólitos: Durante el Paro Nacional contra el gobierno de Javier Milei, saltó frente a un cordón policial en el Congreso, en una imagen replicada en medios y redes. En abril de ese año, también se enfrentó a un joven disfrazado de Spiderman en un cruce que terminó con intervención policial y una breve detención por lesiones leves, pese a que ambos se conocían previamente.

