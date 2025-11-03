El Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría, dependiente del Departamento Judicial Azul, lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para Ceferino, un niño de 11 años (nacido el 13 de febrero de 2014), en el marco de un proceso de guarda con fines de adopción.

Ads

Puede interesarte

Según informaron, se busca una familia que resida dentro del Departamento Judicial Azul y que pueda brindarle a Ceferino un entorno afectivo estable, acompañamiento, cuidado y contención emocional, restituyendo así su derecho a crecer en familia.

El llamado está dirigido a postulantes a guarda con fines de adopción, tutores, referentes afectivos y/o figuras análogas de cuidado.

Ads

Desde el Juzgado explicaron que se necesita una familia que “con amor y empatía le brinde los cuidados y el acompañamiento que necesita, fortaleciendo sus destrezas y cualidades, y respetando su derecho a mantener comunicación con su familia biológica”.

“Ceferino asiste a la escuela primaria, participa en un grupo de boy scouts y en un taller de estética. Disfruta de bailar, cantar y participar de actividades recreativas, mostrando gran entusiasmo por los espacios lúdicos”, detallaron.

Ads

Quienes deseen postularse o recibir más información pueden comunicarse con el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires:

📧 [email protected]

📞 (0221) 410-4400, internos 42897/56037

Ads

🌐 adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx

La convocatoria se enmarca en la campaña #AdoptarEsConstruirFamilia, impulsada por el Poder Judicial bonaerense para promover el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar estable y afectivo.