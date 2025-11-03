El Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría busca una familia en Azul para Ceferino, un niño de 11 años
Segun detallaron el menor "asiste a la escuela primaria, participa en un grupo de boy scouts y en un taller de estética. Disfruta de bailar, cantar y participar de actividades recreativas".
El Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría, dependiente del Departamento Judicial Azul, lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para Ceferino, un niño de 11 años (nacido el 13 de febrero de 2014), en el marco de un proceso de guarda con fines de adopción.
Según informaron, se busca una familia que resida dentro del Departamento Judicial Azul y que pueda brindarle a Ceferino un entorno afectivo estable, acompañamiento, cuidado y contención emocional, restituyendo así su derecho a crecer en familia.
El llamado está dirigido a postulantes a guarda con fines de adopción, tutores, referentes afectivos y/o figuras análogas de cuidado.
Desde el Juzgado explicaron que se necesita una familia que “con amor y empatía le brinde los cuidados y el acompañamiento que necesita, fortaleciendo sus destrezas y cualidades, y respetando su derecho a mantener comunicación con su familia biológica”.
“Ceferino asiste a la escuela primaria, participa en un grupo de boy scouts y en un taller de estética. Disfruta de bailar, cantar y participar de actividades recreativas, mostrando gran entusiasmo por los espacios lúdicos”, detallaron.
Quienes deseen postularse o recibir más información pueden comunicarse con el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires:
📞 (0221) 410-4400, internos 42897/56037
🌐 adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx
La convocatoria se enmarca en la campaña #AdoptarEsConstruirFamilia, impulsada por el Poder Judicial bonaerense para promover el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar estable y afectivo.
