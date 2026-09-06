El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) continuará con su despliegue territorial y realizará el próximo sábado 12 de septiembre un nuevo plenario, esta vez en Coronel Suárez, en la Sexta Sección Electoral.

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La convocatoria fue confirmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien difundió la actividad a través de sus redes sociales: “El próximo sábado 12 de septiembre nos encontramos en Coronel Suárez para compartir otro plenario del Movimiento Derecho al Futuro”.

El encuentro llevará como consigna “Organizar la esperanza” y se desarrollará desde las 11:00 en el Club Social y Deportivo General San Martín, ubicado en avenida Alemanes del Volga 2840, en el pueblo Santa Trinidad. El acto de cierre está previsto para las 14:00.

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El despliegue territorial del kicillofismo

La actividad se inscribe en una serie de plenarios que el MDF viene realizando en las distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de consolidar la estructura política que respalda al gobernador Axel Kicillof de cara a 2027.

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El movimiento ya pasó por distintos distritos bonaerenses y el último encuentro seccional tuvo lugar en Saladillo, donde dirigentes y militantes de la Séptima Sección analizaron la situación política y económica y ratificaron el trabajo territorial.

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En aquella oportunidad, Danilo Mengarelli confirmó sus intenciones de competir por la intendencia de Saladillo en 2027, mientras que dirigentes como Walter Abarca y el ministro Gabriel Katopodis expresaron su respaldo a la construcción del espacio.

La dinámica muestra una estrategia que busca fortalecer el armado “desde abajo, municipio a municipio”, una definición que el propio Bianco había planteado durante el encuentro realizado en Saladillo.

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De las secciones bonaerenses a una construcción nacional

El recorrido territorial del MDF adquiere mayor relevancia a partir de la convocatoria que tendrá lugar el 19 de septiembre en Avellaneda, donde Kicillof encabezará el Plenario Federal del espacio. Esa actividad buscará reunir no solamente a dirigentes bonaerenses, sino también a referentes, intendentes, legisladores y dirigentes peronistas de otras provincias, en una señal de expansión política más allá de los límites de Buenos Aires.

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El encuentro federal llevará la consigna “Construir la Esperanza” y está pensado como una instancia de mayor volumen político, con diez espacios de debate sobre áreas como educación, salud, trabajo, producción, seguridad, justicia, obra pública, hábitat, juventudes y cultura.

En ese marco, el plenario de Coronel Suárez aparece como una nueva escala dentro de la construcción territorial previa al desembarco federal del MDF.