El armado político del gobernador Axel Kicillof empieza a mostrar posibles candidatos para las elecciones municipales de 2027. En Saladillo, Danilo Mengarelli hizo pública su intención de competir por la intendencia y aseguró que ya trabaja en una propuesta de desarrollo local.

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“Quiero ser intendente de Saladillo y estamos trabajando para eso”, afirmó el exconcejal en una entrevista con Séptima Sección. Además, aclaró que no busca negociar una candidatura a concejal ni a otro cargo, sino construir un proyecto para gobernar el distrito.

Entre sus principales preocupaciones, mencionó los problemas estructurales que, a su entender, el oficialismo local no resolvió durante más de cuatro décadas. También señaló la necesidad de impulsar la producción, generar empleo y reducir el déficit habitacional.

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“Quiero hablar cara a cara con los saladillenses, con cada institución, cada pyme y cada comercio”, sostuvo. En ese sentido, explicó que busca recorrer la ciudad con anticipación para escuchar las demandas de los vecinos y elaborar propuestas antes de la campaña electoral.

El respaldo a Kicillof y la interna peronista

Mengarelli explicó que eligió el Movimiento Derecho al Futuro porque se identifica con el proyecto político del Gobernador. “Me identifico con Axel, es quien mejor representa nuestro proyecto político”, afirmó, y destacó su gestión y su compromiso con lo público.

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El dirigente también se refirió a la situación del peronismo y defendió la posibilidad de resolver las diferencias mediante internas. “La unidad no significa que todos pensemos exactamente lo mismo; significa que podamos procesar nuestras diferencias y construir acuerdos alrededor de un proyecto común”, planteó.

A nivel local, consideró que el peronismo debe revisar sus errores y recuperar la confianza de la sociedad para construir una alternativa frente a la continuidad radical en Saladillo. A nivel nacional, sostuvo que necesita presentar una propuesta capaz de traducir el crecimiento económico en “trabajo digno, producción, mejores ingresos y oportunidades concretas”.

La postulación de Mengarelli representa un primer movimiento del kicillofismo en la Séptima Sección Electoral de cara a 2027, en un escenario en el que los espacios políticos comienzan a definir sus posibles candidatos para las intendencias bonaerenses.