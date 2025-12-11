El concejal Ignacio “Nacho” Moroni de La Libertad Avanza en Lanús habló tras su tensa asunción en el Concejo Deliberante, donde fue abucheado, y sostuvo que la reacción muestra que “el kirchnerismo está nervioso”. Alineado con el senador bonaerense Sebastián Pareja, apuntó contra el intendente Julián Álvarez, a quien cuestionó por los recortes de cargos anunciados recientemente y calificó de “insuficientes”.

Por cada lanusense, por las ideas de la libertad y en defensa de la propiedad privada.



Sí, juro. pic.twitter.com/V9sKv26C1h — Nacho Moroni (@nachomoroni) December 5, 2025

Moroni afirmó que el recorte del 20% en funcionarios “es una migaja” y señaló que en el Municipio “sobran alrededor de 75 cargos”. También criticó la distribución presupuestaria y dijo que en Lanús “la seguridad debe ser prioridad” frente a partidas que, según él, están mal asignadas.

Sobre el Concejo Deliberante, cuestionó que la presidencia haya quedado en manos de Nicolás Russo (UxP) sin “debate ni consenso”, y en declaraciones al programa Sin Retorno, afirmó que la demora del Ejecutivo en enviar el presupuesto “puede estar ligada a internas del oficialismo”.

En cuanto a su agenda legislativa, adelantó que presentará un proyecto para eliminar las fotomultas, a las que definió como “un curro que no previene ningún accidente”, y otro para avanzar “a fondo” contra los trapitos en el espacio público. Señaló además que LLA mantendrá su bloque propio y que, aunque sin interbloque con el PRO o el sector de Kravetz, espera coincidencias en la oposición.

