Los productores de kiwi de Mar del Plata reclamaron herramientas de financiamiento para ampliar la superficie cultivada y fortalecer una actividad que tiene un peso significativo en la economía regional. La iniciativa apunta a conseguir el acompañamiento del Gobierno bonaerense mediante líneas de crédito adaptadas a las características del sector.

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El planteo fue respaldado por la Cámara de Productores de Kiwi de Mar del Plata, que presentó una nota ante el Concejo Deliberante de General Pueyrredón para apoyar distintos proyectos vinculados con el desarrollo de esta producción, según informó el medio La Capital.

Uno de los principales pedidos está relacionado con la posibilidad de acceder a préstamos que permitan desarrollar nuevas plantaciones. De acuerdo con la entidad, instalar una hectárea de kiwi demanda actualmente una inversión aproximada de 50.000 dólares, sin contemplar el costo de adquisición de la tierra.

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Ese desembolso incluye estructuras de conducción, sistemas de riego y material vegetal, elementos indispensables para poner en marcha los emprendimientos.

Una inversión que necesita varios años para dar resultados

Desde la cámara explicaron que el cultivo presenta una particularidad que condiciona las posibilidades de expansión: requiere un período prolongado antes de alcanzar su capacidad productiva.

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Las plantas comienzan a dar frutos a partir del tercer año, pero recién alrededor del séptimo alcanzan un rendimiento máximo y estable.

Por ese motivo, los productores consideran necesario contar con financiamiento específico, tasas de interés adecuadas, plazos de devolución extensos y períodos de gracia que permitan afrontar los primeros años sin comprometer la continuidad de los proyectos.

La propuesta fue impulsada en el ámbito legislativo local por el concejal Guido García, de la Coalición Cívica.

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Buscan que General Pueyrredón sea reconocido como capital del kiwi

Además del financiamiento, la Cámara de Productores respaldó otras dos iniciativas que buscan jerarquizar la actividad y darle mayor visibilidad.

Una de ellas propone instituir la Fiesta del Kiwi Mar y Sierras en el partido de General Pueyrredón, mientras que la otra plantea declarar al distrito como Capital Provincial y Nacional del Kiwi.

Para los productores, estas medidas permitirían fortalecer la identidad productiva de la región, ampliar la promoción comercial y generar nuevas oportunidades de articulación con el turismo y la cultura.

También destacaron el papel de Batán y su zona de influencia como uno de los principales polos de producción frutícola, con posibilidades de consolidarse como sede de eventos y actividades vinculadas al sector.

Mar del Plata concentra más del 80% de la producción nacional

La importancia de estos reclamos se explica por el peso que tiene la actividad en la economía regional. Según los datos difundidos por la entidad, General Pueyrredón reúne más del 80% de la producción argentina de kiwi.

Actualmente, el cultivo ocupa unas 800 hectáreas y registra una producción anual cercana a las 9.000 toneladas.

La cadena cuenta además con cinco establecimientos dedicados al empaque, procesamiento y conservación de la fruta, que abastece tanto al mercado interno como a distintos destinos internacionales.

Desde la cámara remarcaron que el sector genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos y representa una fuente de ingresos relevante para las localidades rurales y periurbanas.

Con este escenario, los productores buscan que el respaldo institucional y las herramientas crediticias permitan incrementar las hectáreas cultivadas, acompañar nuevas inversiones y consolidar el liderazgo de Mar del Plata y su zona de influencia en el mercado nacional del kiwi.