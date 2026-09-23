Con la llegada de la primavera, El Laberinto de Las Toninas comenzó a preparar nuevas propuestas y a realizar mejoras en sus instalaciones de cara a una etapa del año marcada por la llegada de contingentes y viajes de egresados.

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En diálogo con Opinión de la Costa, el coordinador del predio, Héctor Dopazo, explicó que el parque ya comenzó a recibir grupos de estudiantes y anticipó la incorporación de nuevos espacios para acompañar el crecimiento de la actividad.

“Se reciben los contingentes, los viajes de egresados, porque hay muchos colegios que se animaron”, señaló Dopazo.

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Una nueva carpa de 240 metros cuadrados

Entre las principales novedades se encuentra la construcción de una segunda carpa completamente cerrada, pensada para ampliar las posibilidades de utilización del predio durante distintas épocas del año.

Según detalló el coordinador, la estructura tendrá 22 metros por 12 metros, con una superficie aproximada de 240 metros cuadrados.

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La nueva instalación contará además con escenario, luces, equipamiento de video y cañón, con el objetivo de generar un espacio preparado para recibir actividades y grupos numerosos.

Dopazo explicó que actualmente trabajan para avanzar con el montaje y completar buena parte de las tareas antes de la llegada de los contingentes más numerosos.

Obras antes de la temporada fuerte

El cronograma contempla que la estructura pueda quedar cerrada durante el próximo mes, con las lonas colocadas y el piso terminado con polvo de piedra compactado.

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“Tenemos un mes todavía hasta que vienen los grupos ya fuertes”, explicó el coordinador de El Laberinto, quien señaló que, en caso de que algunos trabajos queden pendientes, podrán finalizarse una vez concluida la temporada.

La incorporación de esta infraestructura representa una inversión importante para el parque temático, que busca mejorar sus instalaciones y ampliar las alternativas disponibles para quienes visitan el predio.

“Si no hacés inversión, no pretendas después tener buenos resultados”, cerró Dopazo.