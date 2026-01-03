El caso de Lucas Nahuel Jerez, conocido en el ambiente del porno local como “Focu69”, reveló una trama de abuso, violencia y explotación que contrasta con la imagen de éxito que suele rodear al negocio del contenido sexual monetizado en internet. El actor y productor porno permanece detenido y enfrenta una elevación a juicio por delitos vinculados a la producción de material sexual con menores y la explotación agravada de la prostitución.

El negocio del porno argentino, impulsado por plataformas globales y el cobro en dólares, suele presentarse como una historia de ascenso rápido y dinero fácil. Jóvenes figuras del rubro hablan en entrevistas de cómo “les cambió la vida” vender sexo online, en relatos que rara vez son cuestionados. Sin embargo, la causa judicial que involucra a Jerez revela el reverso de ese fenómeno.

D. tenía 17 años cuando conoció a Jerez, de 29, en abril de 2023, durante una fiesta en su casa de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Él ya era una figura reconocida del circuito XXX local y había protagonizado videos con actrices conocidas. Tiempo después volvieron a verse y el vínculo se volvió más cercano.

Según el testimonio judicial, Jerez se ganó la confianza de la adolescente con gestos de atención. En uno de los encuentros le cocinó una cena vegetariana y, de acuerdo al relato de la joven, esa misma noche le ofreció drogas. A la semana se convirtieron en pareja. Poco después, el actor le dijo que su familia lo había echado de su casa y la llevó a vivir a una propiedad de una tía en Villa Madero, ubicada en La Matanza.

En ese lugar comenzaron, siempre según la denuncia, las presiones para prostituirse mediante avisos en portales de escorts y filmar videos pornográficos para venderlos en plataformas online. Jerez se quedaba con entre el 10 y el 15 por ciento de lo recaudado y la acompañaba a hoteles y encuentros con clientes. Con el paso del tiempo, la situación se volvió cada vez más grave.

Hoy, casi tres años después, Jerez está detenido tras ser allanado por la Policía Bonaerense. Este lunes, la fiscal Lorena Pecorelli solicitó la elevación a juicio luego de una investigación llevada adelante junto a la ayudante fiscal Daniela Sánchez. El actor y productor fue acusado por los delitos de producción de material sexual de menores y explotación agravada de la prostitución. En la causa hay al menos tres víctimas identificadas. “A todas se les hizo el novio”, resumió una fuente vinculada a la investigación.

La joven denunciante había recurrido inicialmente a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. En una causa anterior, un juzgado porteño había dictado la falta de mérito por el delito de prostitución, pero una nueva declaración en cámara Gesell resultó ya que aseguró que había mentido al decir que Jerez no conocía su edad. Ese testimonio permitió avanzar en la acusación por la filmación y venta de al menos un video sexual cuando ella aún tenía 17 años, con el propio Jerez como protagonista.

En su denuncia, presentada en septiembre de 2024, la joven aportó datos clave como el domicilio del acusado en Ramos Mejía (donde fue allanado) y su usuario de Telegram, desde donde vendía el contenido. También relató amenazas, insultos y presiones para impedir que reclamara la eliminación de los videos.

Según su testimonio, el material terminó publicado en plataformas como Pornhub y XVideos, además de canales privados de venta. “Yo era menor, hacía videos con él, tenía 17 años y no cobraba nada”, afirmó.

De acuerdo a una transcripción judicial de su relato al que accedió Infobae, “Lucas comenzó a ser violento, a tirarle cosas, a propinarle golpes sin razón alguna”. Incluso, la habría forzado a tener sexo en una ocasión. “Espero no te vengues”, le habría dicho Jerez.

Otra joven, de 21 años, oriunda de Perú se mudó al departamento de Ramos Mejía con su pequeña hija. Su propia madre denunció a Jerez en la Justicia, lo que dio comienzo a la causa.

La fiscal imputó al actor porno por prostituir a esta joven. Los videos, a simple vista, eran una excusa para alimentar su negocio de presunto proxeneta. Horas antes de ser arrestado, Jerez habría convocado a una sesión de sexo grupal con esta chica en un departamento de Palermo.