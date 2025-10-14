El libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch será designado como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en reemplazo de José Luis Espert, quien presentó su renuncia al cargo y pidió licencia como legislador luego de quedar envuelto en una denuncia por presuntos aportes irregulares.

El recambio se da tras la licencia de Espert, investigado por haber recibido 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente extraditado a los Estados Unidos en el marco de una causa por lavado de dinero y narcotráfico.

Benegas Lynch, uno de los legisladores más cercanos al presidente Javier Milei, tendrá ahora que conducir el debate sobre el Presupuesto 2026. Según el cronograma acordado por los bloques, el diputado encabezará seis reuniones informativas entre hoy y el 29 de octubre, con el objetivo de llegar al dictamen el 4 de noviembre, y votar la “ley de leyes” a mediados del próximo mes.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda es uno de los espacios estratégicos del Parlamento ya que se define las pautas fiscales, los ingresos y el destino del gasto público nacional.

