Tras una nueva caída del sistema online de tarjeta SUBE y los fuertes aumentos que comenzaron a regir el martes para trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cientos de usuarios se acercan a las estaciones de Constitución y Once para registrar sus plásticos de manera presencial y, así, evitar pagar una tarifa mayor a partir del 2 de abril.

Hoy, el boleto mínimo de colectivo cuesta $270 y $130 el de tren. En este contexto, el Gobierno también anunció que aquellas personas que no cuenten con su tarjeta SUBE nominalizada, es decir, registrada a su nombre, deberán pagar una tarifa de $430 y $260, respectivamente. Sin embargo, el trámite parece casi una misión imposible, también presencialmente: largas filas que ocupan un andén completo y poco personal para atender son las trabas que complicaron a los pasajeros en las últimas horas.

EL LLANTO DE UNA JOVEN DE FLORENCIO VARELA



👉 Una mujer de 28 años se quebró al aire al contar su situación económica tras el aumento del transporte.



El llanto de una joven de Florencio Varela

Este jueves por la mañana, una joven de 28 años quebró al brindar declaraciones televisivas desde la estación Constitución. Vecina de la zona sur del Conurbano y madre de dos hijos de 2 y 11 años, esta mujer reflejó su bronca e impotencia dado el incremento en las tarifas de transporte. “Yo tengo trabajo en blanco haciendo limpieza y si te ponés a pensar es preferible quedarme en casa cobrando la asignación”.



“Yo quiero trabajar, no quiero vivir de un plan. Tampoco es que lo menosprecio, porque hay gente que realmente lo necesita. Pero yo no quiero vivir así, quiero trabajar. Yo cobro 200 mil pesos, y tengo que gastar $80 mil pesos en niñera y pago $75 mil en viáticos. Es imposible. Para eso es preferible quedarme en mi casa y cobrar la asignación por hijo”, confesó la mujer.

“Yo no cobro asignación, no cobro nada porque estoy en blanco. Vengo desde Florencio Varela y tomo 5 transportes públicos (dos para ir hasta el trabajo y 3 para volver a mi casa). Trabajo como personal de limpieza en Avenida de Mayo”, relató la usuaria. Y agregó: “Antes gastaba menos de 30 mil pesos por mes en colectivo y ahora voy a gastar más del triple”, lamentó.

“Si te ponés a pensar, es preferible no salir más a trabajar todo el día, como hago yo, y cobrar la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y ganaría lo mismo pero quedándome en mi casa. Y yo quiero laborar, no quiero vivir así”, dijo entre lágrimas. Vencida por la emoción, expresó: “me da bronca toda la gente que está en esta situación, me da bronca la injusticia. Porque sube todo menos lo sueldo. Yo no quiero vivir de un plan”, insistió.

¿Qué valor tienen las nuevas tarifas?



Los aumentos que comenzaron a regir ayer en los colectivos del AMBA son del 270%. Así, los nuevos valores son: boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros), $270; tramo de 3 a 6 km, $300,78; tramo de 6 a 12 kilómetros, $323,95; viajes de 12 a 27 km, $347,15; más de 27 km, $370,18.

En lo que respecta a trenes, las tarifas subieron un 170%. Específicamente, la sección 1 (0 a 12 km) cuesta $130; la sección 2 (12 a 24 km), $169; y la sección 3 (más de 24 km), $208.

Por último, la tarifa social para beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, entre otros planes, continuará brindando un 55% de descuento en los valores.