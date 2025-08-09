La periodista platense Anita Ortiz fue increpada e insultada mientras realizaba un móvil en vivo para el noticiero de Canal Trece. El hecho ocurrió en las últimas horas frente al shopping de Palermo, donde la movilera salió a la calle para consultar a la gente sobre sus formas de pago habituales.

Con micrófono en mano, Ortiz preguntaba si los transeúntes preferían pagar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, ante las facilidades de financiación. La situación se volvió tensa cuando se acercó a dos mujeres. Una de ellas, tras escuchar la consulta, respondió sin rodeos: “Milei se puede ir a la re puta madre que lo parió y todos ustedes que lo alimentaron”.

Visiblemente incómoda, la periodista intentó alejarse, pero la mujer la siguió varios metros para continuar con su descargo. Ante la escena, desde el estudio de Canal Trece intervinieron para que Ortiz pudiera retomar el móvil y continuar con la transmisión en vivo.

-Usted usa mucho la tarjeta de crédito?

+MILEI SE PUEDE IR A LA RE PUTA MADRE QUE LO RE MIL PARIO Y TODOS USTEDES TAMBIÉN



JJAAJAJAJAJA Y ESTA SEÑORA TOTALMENTE BASADA? Como era? No odiamos lo suficiente a los periodistas pic.twitter.com/pznOE54zTX — TUGO News (@TugoNews) August 6, 2025

