El mal momento que pasó una periodista platense que fue insultada en vivo por una transeúnte en pleno móvil de TV
Ocurrió en Palermo, durante una encuesta callejera para El Trece. La mujer lanzó duros insultos contra Milei y el canal.
La periodista platense Anita Ortiz fue increpada e insultada mientras realizaba un móvil en vivo para el noticiero de Canal Trece. El hecho ocurrió en las últimas horas frente al shopping de Palermo, donde la movilera salió a la calle para consultar a la gente sobre sus formas de pago habituales.
Con micrófono en mano, Ortiz preguntaba si los transeúntes preferían pagar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, ante las facilidades de financiación. La situación se volvió tensa cuando se acercó a dos mujeres. Una de ellas, tras escuchar la consulta, respondió sin rodeos: “Milei se puede ir a la re puta madre que lo parió y todos ustedes que lo alimentaron”.
Visiblemente incómoda, la periodista intentó alejarse, pero la mujer la siguió varios metros para continuar con su descargo. Ante la escena, desde el estudio de Canal Trece intervinieron para que Ortiz pudiera retomar el móvil y continuar con la transmisión en vivo.
