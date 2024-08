José “Maligno” Torres Gil ganó la única medalla de la delegación nacional hasta el momento, y la trajo a Argentina este domingo. Ya en Ezeiza recibió una ovación por su logro dorado.

Desde el aeropuerto, en declaraciones televisivas se refirió a la posibilidad de volver a París para la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos, ya que es candidato a ser el abanderado del evento: “Es algo que estoy pensando, capaz que tenemos que volver. No sé si seré el abanderado; ojalá que ganemos otra medalla de oro, así no tengo que volver yo”, dijo.

“Estoy contento porque la gente en el avión nos hizo un recibimiento”, comentó, a la vez que sostuvo: “No sé si caí o no, pero para mí no cambia absolutamente nada. Es simplemente haberlo ganado. No te cambia nada haber ganado, solo tengo una medalla más, que hice el trabajo que teníamos que hacer. Creo que valió la pena y Argentina volvió a estar visible”.

Puede interesarte