El fuerte avance del mar volvió a generar alarma en la Costa Atlántica. En Mar del Tuyú, vecinos y turistas registraron cómo el agua llegó hasta las viviendas y prácticamente hizo desaparecer sectores enteros de playa tras los últimos temporales y la ciclogénesis que afectó a la región.

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Las imágenes difundidas por distintos medios muestran olas golpeando contra construcciones levantadas hace décadas, algunas con cimientos cada vez más expuestos y otras directamente apuntaladas con muros de hormigón, maderas y defensas improvisadas para intentar frenar la erosión costera.

“Cuando esto se construyó, el mar estaba 300 metros más atrás”, contó un vecino durante una cobertura televisiva. Según explicó, el fenómeno se aceleró en los últimos años y hoy hay sectores donde “ya no hay playa”.

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Uno de los puntos más afectados es el Paseo Stella Maris, que quedó parcialmente suspendido en el aire por el retiro de la arena. En las últimas horas también crecieron las grietas sobre el sector costero y varias viviendas quedaron al borde del derrumbe.

Según detallaron durante las coberturas televisivas, la ciclogénesis arrasó cerca de 1,40 metros de arena en apenas cuatro días. El fenómeno dejó al descubierto cimientos, veredas destruidas y jardines completamente socavados por el agua.

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La situación obligó a algunos vecinos a abandonar sus propiedades mientras otros intentan resistir colocando paredes de hormigón, maderas y estructuras precarias para contener el avance del mar.

Durante las recorridas también aparecieron numerosos carteles de venta, incluso algunos con la leyenda “urgente”, en medio de la incertidumbre por el futuro de las propiedades ubicadas frente al mar.

Otro dato que impactó a los vecinos fue la reaparición de una antigua bajada asfaltada que permanecía enterrada bajo la arena desde 1984 y volvió a quedar visible tras el fuerte retroceso de la playa.

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El fenómeno afecta a distintos puntos de la Costa Atlántica y reavivó el debate sobre el impacto del cambio climático, el aumento del nivel del mar y las construcciones autorizadas sobre la primera línea costera.