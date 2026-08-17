Un particular momento ocurrió durante el Torneo Integración Pinamar. En medio de un partido de la categoría Senior +35, uno de los jugadores apareció en cancha con una camiseta de Diego Armando Maradona y rápidamente se volvió viral.

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La imagen llamó la atención no solo por el homenaje al ídolo argentino, sino también por el aspecto físico del protagonista y su particular manera de moverse dentro del campo de juego.

El video, publicado en Instagram, acumuló comentarios que combinaron humor, admiración y cargadas futboleras.

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“No está gordo, está lleno de magia”

La publicación generó una catarata de reacciones entre los usuarios. Algunos apelaron directamente a las referencias futbolísticas para describir al jugador.

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“¿De qué planeta viniste? Barril cósmico!”, escribió uno de los usuarios.

Otro comentó: “Vi el video 3 veces esperando que al menos toque la pelota”, en referencia a la breve participación del jugador en la jugada registrada.

El tono humorístico continuó con otro mensaje: “Tenés que cerrar la fiambrería, los genios ahí en eso”.

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Pero entre las bromas también apareció una defensa del protagonista, vinculando su figura con el talento del Diez: “No está gordo, está lleno de magia”.