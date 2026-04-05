El marplatense Horacio Zeballos atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera a los 40 años. Con 26 títulos en dobles, dos conquistas de Grand Slam y tres etapas como número uno del ranking, se consolidó como una referencia indiscutida del tenis argentino en esa especialidad.

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Su camino no fue inmediato. Como la mayoría, Zeballos comenzó enfocado en el singles y tuvo su gran golpe en 2013, cuando sorprendió al mundo al vencer a Rafael Nadal en la final de Viña del Mar. Sin embargo, con el correr de los años, encontró en el dobles el terreno ideal para potenciar su juego.

El quiebre llegó a partir de 2015, cuando decidió apostar de lleno a esa modalidad. Desde entonces, su crecimiento fue sostenido: sumó títulos, ganó regularidad y empezó a destacarse en los torneos más importantes del circuito.

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La sociedad con el español Marcel Granollers terminó de catapultarlo. Juntos formaron una de las duplas más sólidas del circuito, con títulos en torneos de primer nivel y consagraciones en Grand Slam como Roland Garros y el US Open. También levantaron trofeos en Masters 1000 como Canadá, Madrid, Cincinnati y Roma, entre otros.

Ese rendimiento le permitió a Zeballos meterse en el top 10 en 2019 y, tras algunos altibajos, alcanzar finalmente el número uno del mundo en 2024. Lejos de ser un logro aislado, repitió la hazaña en dos oportunidades más, la última en 2026, confirmando su vigencia en la elite.

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Más allá de los resultados, su carrera se construyó desde el perfil bajo, la constancia y decisiones estratégicas que marcaron la diferencia. En un país históricamente enfocado en el singles, Zeballos logró revalorizar el dobles y convertirse en un referente para nuevas generaciones.

A punto de cumplir 41 años, lejos de pensar en el retiro, el marplatense sigue compitiendo al máximo nivel. Con ambición intacta y títulos recientes, su historia todavía tiene capítulos por escribir.