La muerte de un residente del Hospital Rivadavia, Alejandro Zalazar, por una sobredosis de propofol y fentanilo, expuso una trama aún por resolverse en torno al uso indebido de drogas hospitalarias en fiestas privadas.

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Hernán Boveri es un experto anestesiólogo y vecino de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, quien hasta hace poco se desempeñaba en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Está acusado, junto a su colega Delfina Lanusse, de sustraer anestésicos de dicho sanatorio.

“Con una sólida trayectoria tanto en la práctica clínica como en la academia, el Dr. Boveri ha estado involucrado en la enseñanza desde sus inicios. Hace ya más de 10 años se unió al grupo TIVAmérica, y posteriormente a EuroSIVA a nivel Europeo, contribuyendo activamente a diversas iniciativas educativas y de capacitación a nivel mundial”, señala una web de cursos de anestesia, que ahora fue eliminada pero se puede consultar a través de páginas de contenido histórico web.

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Además, señala que “es conocido por su experiencia en el uso de modelos de Infusión Controlada por Objetivo (TCI) y sobre la variabilidad farmacocinética y farmacodinámica en la administración de diferentes anestésicos”.

El caso se originó a partir del fallecimiento de Zalazar, de 31 años, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ex residente del Hospital Rivadavia, quien fue hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo.

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De acuerdo con la información brindada por el SAME, el cuerpo fue encontrado en el suelo de la habitación, sin signos vitales, con una vía conectada en el pie derecho y elementos descartables para inyecciones en el lugar. A partir del hallazgo de estos fármacos en el domicilio del profesional, se inició una investigación que permitió determinar que los medicamentos provenían del Hospital Italiano.

En ese marco, se identificó a Boveri y Lanusse como presuntos responsables de la sustracción y posterior circulación de los anestésicos. Ambos fueron apartados de sus funciones mientras avanza la causa.

La investigación, a cargo del fiscal Lucio Herrera y del juez Javier Sánchez Sarmiento, se inició el 23 de febrero y quedó registrada bajo el expediente N°8922/2026. El 12 de marzo se llevaron a cabo allanamientos con resultados positivos, a cargo de la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, según publicó La Nación.

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En el marco de la causa, se dispuso la prohibición de salida del país y de contacto entre los imputados. Lanusse fue indagada el 18 de marzo, mientras que Boveri lo hizo el 25, oportunidad en la que optó por no prestar declaración y negaron las acusaciones. Ambos adelantaron que presentarán sus respectivos descargos por escrito.

Según indicaron fuentes judiciales, el expediente se centra en una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Hospital Italiano, vinculada a la sustracción de medicamentos de uso exclusivo hospitalario, que no se comercializan en farmacias. Este delito prevé penas de hasta seis años de prisión.

En paralelo, se instruye una causa para determinar las circunstancias de la muerte de Zalazar, caratulada como “muerte dudosa”.