El periodista de LN+, Carlos Pagni, había afirmado que Mariano Cúneo Libarona había sido el abogado defensor de Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, uno de los capos narcos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

"Un narcotraficante de la provincia de Buenos Aires sigue el juicio oral desde la cárcel. Hablamos de Mameluco Villalba. Curiosamente, antes de ser ministro, el abogado del narcotraficante Mameluco Villalba era Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia del Gobierno. ¿Tiene culpa por ser abogado de un cliente que es narcotraficante? No, es su función como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cúneo Libarona son cada vez más frecuentes", aseguró el periodista.

El actual funcionario de Javier Milei salió a desmentir esa información: "Es una mentira. Es falso. No lo defendí, no lo conozco y no lo vi en mi vida", le dijo Cúneo Libarona al diario Perfíl.

En ese sentido, precisó: "Me informan que hace años lo defendió en una causa (a "Mameluco") mi hermano Matías Cúneo Libarona. Y somos independientes".

El hermano del ministro de justicia de Javier Milei confirmó ese dato: "Mariano no lo conoce ni fue cliente suyo. Cada hermano tiene sus asuntos propios".

“Mameluco” Villalba

Villalba es juzgado desde marzo por el Tribunal Oral N°6 de Morón por el crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña que fue secuestrada y asesinada en agosto del 2011. Además, está condenado por tráfico de activos y tráfico de drogas. Cumple su condena en un penal de Rawson, Chubut.