Martín Marinucci confirmó públicamente que trabajará para ser candidato a Intendente de Morón en las elecciones del año próximo y aseguró que la decisión responde a una vocación construida a partir de años de compromiso con el distrito, de gestión y de militancia.

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"Creo que tengo mucho para aportar en seguir mejorando nuestro distrito”, dijo el Ministro en declaraciones televisivas.

Asimismo, explicó: “Yo empiezo a construir esta alternativa dentro de nuestro espacio”, y agregó: “Estamos con mi equipo de trabajo ya pensando en la construcción del 2027”.

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“Morón tiene un enorme potencial. Quiero convocar a todos los que aman este distrito para construir una alternativa seria, con gestión, cercanía y un proyecto que vuelva a poner a los vecinos en el centro de las decisiones”, continuó Marinucci a la vez que destacó la figura de Sergio Massa: "Es el dirigente con mayor capacidad para conducir la Argentina. Es el dirigente más preparado para sacar adelante nuestro país”.

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