El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, anunció la construcción de una biofábrica en la Chacra Experimental de Miramar y firmó una carta de intención con la Cámara de Productores de Kiwi de Mar del Plata para promover la colaboración en actividades de investigación y desarrollo de tecnologías con el fin de avanzar así en el mejoramiento genético vegetal del cultivo.

La firma se realizó en el marco del Primer Foro Internacional del Kiwi, desarrollado durante la 3ra Fiesta del Kiwi en la localidad de Miramar, partido de General Alvarado. El titular de la cartera agraria bonaerense estuvo acompañado del intendente local, Sebastián Ianantuony.

“Durante los últimos cuatro años, el Ministerio de Desarrollo Agrario realizó una fuerte inversión para poner de pie el sistema de Chacras Experimentales, crear nuevas, fortalecer sus líneas de trabajo y el vínculo con las y los productores de cada región. En ese marco, en 2021 inauguramos una primera biofábrica en la Chacra de Mercedes y ahora vamos por la segunda acá en Miramar que va a tener una línea de trabajo específica para el desarrollo del Kiwi. Desde la Provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que el sector público cumple un rol estratégico en el impulso y desarrollo de innovación tecnológica, por eso hoy estamos firmando esta carta de intención para profundizar el trabajo que venimos realizando en materia de mejoramiento genético vegetal”, destacó el ministro Javier Rodríguez.

“Desde que asumimos nuestra gestión en diciembre de 2019 uno de nuestros objetivos fue volver a recuperar y poner en valor la fruticultura en la provincia de Buenos Aires, producción que durante muchos años había sido invisibilizada. Y nosotros planteamos que la manera de acompañar a todas las producciones es con una mirada integral que aborde los distintos temas, con programas para fortalecer la comercialización, financiamiento específico para potenciar su desarrollo, y con innovación tecnológica vinculada a esa producción y que sea accesible para todos los productores”, añadió.

La construcción del Laboratorio de Multiplicación Vegetal (LMV) en la Chacra Experimental de Miramar forma parte del Programa Provincial de Mejoramiento Genético Vegetal del MDA. La biofábrica permite disponer de una biotecnología de producción masiva de plantas (cultivo in vitro) y multiplicar con calidad controlada plantas a gran escala, en corto plazo y espacios reducidos.

Además, se posibilita el desarrollo de nuevas variedades; se ofrecen plantas con sanidad controlada, a precios competitivos y durante todo el año a las y los productores; se acelera la finalización de investigaciones mediante experimentos de campo y se amplía la oferta de especies con baja disponibilidad de semillas en la actualidad.

En 2021 el gobernador Axel Kicillof inauguró, junto al ministro Javier Rodríguez, un laboratorio de multiplicación vegetal en la Chacra Experimental de Mercedes donde se desarrollan líneas de trabajo vinculadas al mejoramiento genético del alcaucil y la batata. En el caso de la Biofábrica de Miramar, las líneas de trabajo estarán centradas principalmente en kiwi y también en papa y lúpulo.

La provincia de Buenos Aires es la principal región productiva de Kiwi del país, con 1.025 hectáreas destinadas a este cultivo y 129 establecimientos. El 75% de la superficie de kiwi provincial se encuentra en el sudeste; Gral. Pueyrredón (524 has), Magdalena (122 has.), La Plata (75 has.), Gral. Alvarado (63 has.), Gral Madariaga (61 has.) y Exaltación de la Cruz (41 has.), entre otros.

A su vez, en Miramar se encuentra la cooperativa de productores CoopeKiwi que fue constituida en el año 2021 a partir del programa del Ministerio de Desarrollo Agrario “Incubadora de Cooperativas Agropecuarias”. Esta cooperativa cuenta con una planta de frío y empaque que se inauguró en junio del año 2022 y está integrada por 12 productores del partido de General Alvarado. En 2023, CoopeKiwi se convirtió en la primera empresa en producir fruta con sellos de Indicación Geográfica y Orgánica Argentina y en exportar kiwi a España. Recientemente, la cooperativa recibió un nuevo crédito del Fideicomiso Fuerza Solidaria que será utilizado para mejorar sus instalaciones.

El ministro estuvo acompañado por la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el director provincial de Agricultura, Mariano Pinedo; el director provincial de Innovación Productiva, Emiliano Cucciufo y la responsable de la Chacra Experimental de Miramar, María de Estrada.

Acerca de la Fiesta del Kiwi

La Fiesta del Kiwi se realiza en Miramar y se trata de un evento multitudinario que reúne a productoras, productores y a la comunidad de General Alvarado en un festejo que destaca las cualidades excepcionales de la zona para esta producción.

En esta edición, además, se llevó a cabo el Primer Foro Internacional del Kiwi bajo la temática “Contexto Internacional, Retorno a la Inversión, Financiamiento y Polinización”, para debatir y compartir conocimientos sobre las perspectivas y desafíos del cultivo del kiwi a nivel global.

Para apoyar la actividad, el MDA viene llevando adelante el Programa de Fomento de la Fruticultura, que contempla la entrega de árboles frutales multiespecie, adaptados a las diferentes regiones de la Provincia, además de acompañamiento a productores con financiamiento y asistencia técnica.