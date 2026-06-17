Apenas a unas horas de navegación desde Tigre, la Isla Martín García esconde uno de los lugares más curiosos y enigmáticos de la provincia de Buenos Aires. Entre senderos arbolados, edificios históricos y paisajes naturales únicos, un antiguo cementerio atrae la atención de quienes buscan descubrir historias poco conocidas.

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Fundado en 1889, el cementerio de la isla alberga cerca de 200 sepulturas y constituye una verdadera cápsula del tiempo. Algunas tumbas tienen más de 150 años de antigüedad y fueron trasladadas desde antiguos camposantos que desaparecieron por las crecidas del Río de la Plata.

A primera vista, el lugar parece similar a cualquier pequeño cementerio bonaerense. Sin embargo, un detalle llama inmediatamente la atención de los visitantes ya que decenas de cruces presentan una marcada inclinación en sus brazos. Según distintos registros, alrededor del 30% de las cruces exhiben esta particularidad.

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Con el paso de los años surgieron numerosas teorías para intentar resolver el misterio. Algunas versiones atribuyen la inclinación a defectos en los moldes utilizados para fabricar las cruces. Otras sostienen que podrían señalar tumbas de víctimas de epidemias que afectaron a la región a fines del siglo XIX y principios del XX.

También aparecieron hipótesis vinculadas a supuestos símbolos masónicos o esotéricos. Sin embargo, varios investigadores relativizan esa posibilidad. Entre los casos más conocidos se encuentran las tumbas de 32 conscriptos fallecidos en 1914 tras recibir vacunas en mal estado, una tragedia documentada históricamente que difícilmente pueda relacionarse con mensajes o rituales de carácter masónico.

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Otras leyendas remiten a antiguos enterratorios indígenas y a cruces de madera que se inclinaban con las inundaciones, una imagen que habría quedado incorporada a la memoria colectiva de la isla.

La Isla Martín García

Rodeada por aguas uruguayas, fue escenario de disputas coloniales, funcionó como lazareto para controlar epidemias y también como lugar de detención de dirigentes políticos.

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Por sus instalaciones pasaron los expresidentes Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi. También recibió la visita del poeta Rubén Darío, quien encontró inspiración en este rincón del Río de la Plata.

Desde 1973, Martín García integra el sistema de áreas protegidas y actualmente forma parte del programa de Pueblos Turísticos bonaerenses. En apenas dos kilómetros cuadrados concentra naturaleza, patrimonio histórico y relatos que continúan despertando curiosidad entre quienes la visitan.

Qué hacer en Martín García