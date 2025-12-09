El hecho, registrado por las cámaras de seguridad, dejó al instructor de 35 años con múltiples fracturas en el rostro y la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica.

Ads

"Pelea en el gym"



Porque así fue toda la secuencia con audio de la pelea entre dos gym bros en Carmen de Areco. pic.twitter.com/32a3LB9rLa https://t.co/fqjyuis7eb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 9, 2025

Detrás del ataque, hubo un conflicto previo que se inició días antes por un motivo menor: el desorden en el gimnasio.

El agresor, identificado con las iniciales P.P., acusaba a Acuña de delatarlo por no acomodar los elementos del gimnasio. El profesor, a su vez, intentó calmar la situación:

Ads

“Solo te dije que luego acomodes todo… Si lo hacemos en equipo, mucho mejor” respondió en uno de los intercambios. A continuación, comenzaron las amenazas del agresor:

“No me mandes más. En algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí”, advirtió el agresor en otro mensaje.

Ads

Acuña, peleador profesional, se negó a enfrentarse fuera del ring: “Yo no peleo en la calle. Si querés pelear, nos vemos en un ring, con árbitro”.

El conflicto estalló el 3 de diciembre, cuando ambos coincidieron en el gimnasio. En el video del hecho se observa cómo discutían mientras un tercer cliente entrenaba ajeno a la situación. Acuña, con guantes en las manos, volvió a invitar a P.P. a resolver la disputa de manera deportiva. El joven, sin embargo, continuó ejercitando frente al espejo sin responder.

Mientras el instructor hacía un llamado telefónico, según allegados, para avisar a la administración del gimnasio que el joven no podía seguir ingresando debido a la denuncia por hostigamiento, P.P. aprovechó que Acuña estaba de espaldas y lo golpeó con violencia en la cabeza. El impacto lo dejó inconsciente arriba de un banco. Luego, el atacante continuó con puñetazos y patadas mientras insultaba:

Ads

“¿Tan piola sos? ¡Parate, dale!”, gritaba mientras golpeaba al profesor ya indefenso.

Acuña sufrió la fractura del pómulo y del maxilar derecho. Su familia informó que debe ser trasladado a San Nicolás para someterse a una cirugía especializada, y por eso inició una campaña solidaria para cubrir los costos médicos y de traslado.

La causa quedó en manos de la UFI N°4 de Mercedes y la ayudantía fiscal de Carmen de Areco. El agresor fue notificado por “lesiones graves”, pero permanece en libertad.