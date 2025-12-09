El motivo de la pelea que dejó al profesor de kickboxing de Carmen de Areco con múltiples fracturas: “¿Tan piola sos?"
El agresor fue acusado de dejar el gimnasio desordenado y eso motivo una terrible agresión que quedó grabada por las cámaras de seguridad.
El hecho, registrado por las cámaras de seguridad, dejó al instructor de 35 años con múltiples fracturas en el rostro y la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica.
Detrás del ataque, hubo un conflicto previo que se inició días antes por un motivo menor: el desorden en el gimnasio.
El agresor, identificado con las iniciales P.P., acusaba a Acuña de delatarlo por no acomodar los elementos del gimnasio. El profesor, a su vez, intentó calmar la situación:
“Solo te dije que luego acomodes todo… Si lo hacemos en equipo, mucho mejor” respondió en uno de los intercambios. A continuación, comenzaron las amenazas del agresor:
“No me mandes más. En algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí”, advirtió el agresor en otro mensaje.
Acuña, peleador profesional, se negó a enfrentarse fuera del ring: “Yo no peleo en la calle. Si querés pelear, nos vemos en un ring, con árbitro”.
El conflicto estalló el 3 de diciembre, cuando ambos coincidieron en el gimnasio. En el video del hecho se observa cómo discutían mientras un tercer cliente entrenaba ajeno a la situación. Acuña, con guantes en las manos, volvió a invitar a P.P. a resolver la disputa de manera deportiva. El joven, sin embargo, continuó ejercitando frente al espejo sin responder.
Mientras el instructor hacía un llamado telefónico, según allegados, para avisar a la administración del gimnasio que el joven no podía seguir ingresando debido a la denuncia por hostigamiento, P.P. aprovechó que Acuña estaba de espaldas y lo golpeó con violencia en la cabeza. El impacto lo dejó inconsciente arriba de un banco. Luego, el atacante continuó con puñetazos y patadas mientras insultaba:
“¿Tan piola sos? ¡Parate, dale!”, gritaba mientras golpeaba al profesor ya indefenso.
Acuña sufrió la fractura del pómulo y del maxilar derecho. Su familia informó que debe ser trasladado a San Nicolás para someterse a una cirugía especializada, y por eso inició una campaña solidaria para cubrir los costos médicos y de traslado.
La causa quedó en manos de la UFI N°4 de Mercedes y la ayudantía fiscal de Carmen de Areco. El agresor fue notificado por “lesiones graves”, pero permanece en libertad.
