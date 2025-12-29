El Municipio de Villarino emitió un alerta a la comunidad ante la aparición de serpientes en distintos puntos del distrito, como consecuencia de los incendios registrados en los últimos días en la región. Según informaron desde la comuna, el desplazamiento de la fauna provocado por el avance del fuego habría generado la presencia de estos reptiles en zonas urbanas y periurbanas.

Ads

Puede interesarte

Desde el Ejecutivo local explicaron que las serpientes no buscan el contacto con las personas y que, en la mayoría de los casos, intentan huir ante la presencia humana. No obstante, remarcaron la importancia de extremar las medidas de prevención y mantener la calma para evitar accidentes.

En ese marco, se difundió una serie de recomendaciones generales para reducir riesgos, como mantener patios, terrenos y baldíos limpios y con el pasto corto; evitar la acumulación de chapas, leña, escombros o basura; tener en cuenta que la presencia de roedores incrementa la posibilidad de encontrar serpientes; utilizar calzado cerrado, especialmente en zonas rurales, y resguardar a los animales de compañía.

Ads

Desde la Secretaría de Salud municipal también brindaron indicaciones precisas ante una posible mordedura. En esos casos, se aconseja no intentar capturar al animal, no realizar curaciones caseras ni maniobras sobre la herida, y, si es posible, tomar una fotografía o video para facilitar su identificación. Además, se recomienda colocar hielo en la zona afectada y dirigirse de inmediato al centro de salud más cercano. Las autoridades destacaron que en Villarino se cuenta con suero antiofídico para la atención de este tipo de emergencias.

Asimismo, ante la presencia de una serpiente, se solicitó a los vecinos comunicarse al teléfono 2915 32-1416 para dar aviso a las autoridades.

Ads