La Justicia en lo Contencioso Administrativo de Azul rechazó la demanda presentada por la Sociedad Rural contra el Municipio por el uso de parte de los recursos provenientes de la Tasa de Conservación de la Red Vial para financiar servicios de salud y educación.

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El fallo fue firmado por el juez Pablo Gabriel Quaranta, quien desestimó el planteo contra las Ordenanzas Tributaria 5073/2024 e Impositiva 5074/2024, que establecieron dos fondos específicos: uno destinado al sostenimiento de los servicios de salud y otro a educación.

De acuerdo a lo que detalló el medio regional El Eco, el esquema establece que el 15% de lo abonado por la Tasa Vial se destina al Fondo para el Sostenimiento de Servicios de Salud (FSS), mientras que otro 4% se afecta al Fondo para el Sostenimiento de Servicios de Educación (FSE).

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Qué cuestionaba la Sociedad Rural

Los productores rurales sostenían que, en los hechos, la medida implicaba la creación de nuevos tributos municipales que no reunían las características propias de una tasa.

También argumentaron que la prestación de los servicios de salud y educación corresponde principalmente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, no podía utilizarse la Tasa Vial para financiarlos.

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El Municipio, en cambio, defendió la legalidad del mecanismo y sostuvo que no se crearon nuevos impuestos, sino que se estableció una afectación específica de recursos provenientes de una tasa que ya existía.

El fundamento del fallo

Para rechazar la demanda, el magistrado tuvo en cuenta la estructura de los servicios que presta el Municipio de Azul.

En materia sanitaria, el sistema local incluye el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, el Hospital Dr. Horacio Ferro de Chillar, el Hospital Dr. Casellas Solá de Cacharí y 13 Centros de Atención Primaria de la Salud.

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El fallo también destacó que el Municipio sostiene distintos servicios vinculados con la educación, entre ellos la Escuela Agraria, jardines maternales, la Escuela Municipal de Música y programas de becas y apoyo para estudiantes de nivel superior.

Otro elemento considerado fue la documentación contable presentada por la comuna. Según el fallo, los informes permitieron verificar los ingresos correspondientes a los fondos durante 2025 y los gastos ejecutados en salud y educación.

En ese sentido, Quaranta concluyó que la documentación presentada confirma que los recursos recaudados a través de ambos fondos son efectivamente destinados al sostenimiento de los servicios municipales.

De esta manera, la Justicia rechazó el planteo de la Sociedad Rural y avaló el esquema implementado por el Municipio de Azul, que permite destinar una parte de la Tasa Vial a financiar prestaciones locales de salud y educación.