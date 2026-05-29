El Municipio de Bahía Blanca lanzó una campaña de recolección de firmas para rechazar las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional sobre el régimen de Zona Fría, beneficio que actualmente permite descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas para miles de hogares bahienses.

Ads

La iniciativa se desarrolla a través de un sitio web oficial (https://zonafria.bahia.gob.ar/) y busca sumar adhesiones para frenar el avance del proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda ahora su tratamiento en el Senado.

Puede interesarte

Desde la comuna que conduce Federico Susbielles advirtieron que una eventual modificación del esquema tarifario tendría un fuerte impacto sobre la economía de las familias de la ciudad.

Ads

“La iniciativa busca visibilizar la preocupación de la comunidad frente a una decisión que afectaría directamente la economía familiar en una ciudad donde las bajas temperaturas hacen que la calefacción no sea un lujo sino una necesidad esencial para cuidar la salud, el bienestar y la calidad de vida”, señaló el Municipio en un comunicado.

En ese sentido, remarcaron que la situación afectaría especialmente a niños, adultos mayores y sectores vulnerables, que dependen del uso intensivo de calefacción durante gran parte del año.

Ads

Como parte de la campaña, este viernes a las 18.00 se realizará una charla abierta bajo el título “Quita de la Zona Fría: consecuencias de una medida que afecta a miles de hogares”. El encuentro tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal de Bahía Blanca.

La actividad contará con exposiciones del intendente Federico Susbielles, la investigadora María Cintia Piccolo y Matías Italiano. Además, quienes participen podrán firmar de manera presencial el petitorio impulsado por la comuna.

El proyecto promovido por La Libertad Avanza establece que perderían el beneficio aquellas familias cuyos ingresos superen el equivalente a tres canastas básicas totales medidas por el Indec, cifra que actualmente ronda los 4,5 millones de pesos mensuales. Según explicaron desde el oficialismo, el descuento continuará vigente para quienes se encuentren por debajo de ese umbral.