Un informe interno del municipio de La Costa asegura que dejó de percibir más de 91 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, como consecuencia de descuentos aplicados por PAMI.

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Según publicó Opinión de La Costa, los datos muestran que el sistema de salud municipal sufre una quita promedio del 25% sobre lo facturado. En términos prácticos, uno de cada cuatro pesos correspondientes a prestaciones médicas no es abonado.

Durante 2025, la pérdida total alcanzó los 332 millones de pesos, con una reducción promedio del 26,3% de la facturación anual. Esto ocurre a pesar de que el sistema sanitario local incrementó su actividad en un 57% durante ese mismo período.

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El informe identifica dos mecanismos principales detrás de este desfasaje. Por un lado, el denominado “Ajuste DC”, que implica una detracción mensual cercana a los 30 millones de pesos y actúa como un límite financiero. Por otro, los débitos administrativos aplicados por el Gobierno nacional, que en 2025 superaron los 280 millones de pesos y, en algunos meses, alcanzaron niveles superiores al 30%, bajo criterios unilaterales de acuerdo al municipio.

Desde el área de Salud municipal advierten que estos descuentos no responden a fallas en las prestaciones, sino a condiciones contractuales que no contemplan los costos reales del sistema. En consecuencia, el Municipio termina financiando con recursos propios servicios que deberían ser cubiertos por una obra social nacional.

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El escenario se enmarca además en un contexto más amplio de ajuste económico, con caída de la recaudación y reducción de transferencias nacionales, lo que incrementa la presión sobre las finanzas municipales en todo el país.