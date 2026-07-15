El Municipio de La Plata creó un registro para asistir a compradores de buena fe damnificados por loteos ilegales
La iniciativa permitirá brindar asistencia e informar sobre la situación de cada emprendimiento.
La Municipalidad de La Plata creó el Registro de Compradores de Buena Fe para Damnificados por la Venta de Loteos Ilegales, una herramienta destinada a asistir a compradores afectados por la comercialización de emprendimientos irregulares.
La iniciativa depende de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, y se enmarca en la causa penal IPP59219/24, su acumulada IPP2726/26 y el expediente administrativo 4061-2145431/2026.
La misma alcanza a las más de 19 mil familias que adquirieron de buena fe estos terrenos, quienes podrán recibir información clara sobre la situación particular de cada caso.
Las personas interesadas tienen la posibilidad de anotarse enviando un correo electrónico a [email protected] o comunicándose de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 al teléfono 221 512-8501, interno 5015.
Para completar la inscripción, deberán consignar nombre y apellido, número de documento, identificación del loteo, domicilio, barrio y una descripción de la situación por la cual resultaron damnificadas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión