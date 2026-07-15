La Municipalidad de La Plata creó el Registro de Compradores de Buena Fe para Damnificados por la Venta de Loteos Ilegales, una herramienta destinada a asistir a compradores afectados por la comercialización de emprendimientos irregulares.

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La iniciativa depende de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, y se enmarca en la causa penal IPP59219/24, su acumulada IPP2726/26 y el expediente administrativo 4061-2145431/2026.

La misma alcanza a las más de 19 mil familias que adquirieron de buena fe estos terrenos, quienes podrán recibir información clara sobre la situación particular de cada caso.

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Las personas interesadas tienen la posibilidad de anotarse enviando un correo electrónico a [email protected] o comunicándose de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 al teléfono 221 512-8501, interno 5015.

Para completar la inscripción, deberán consignar nombre y apellido, número de documento, identificación del loteo, domicilio, barrio y una descripción de la situación por la cual resultaron damnificadas.

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