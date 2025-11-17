El Municipio de Mar Chiquita rechazó una licitación al incluir una cláusula que prohibía componentes de origen chino. La medida se dio mediante el Decreto N.º 1527/25, firmado el 27 de agosto de 2025, y se relaciona con la Licitación Pública Nº 004/25, destinada a la compra de una retro pala por un monto oficial de 145 millones de pesos.

La controversia comenzó cuando una empresa interesada adquirió el pliego de bases y condiciones por 290.000 pesos, un requisito obligatorio para participar del concurso. Sin embargo, el documento técnico incluía una cláusula que prohibía la oferta de componentes de origen chino, lo que imposibilitó a la compañía presentar una propuesta válida de acuerdo a la información que público el medio local ElCiudadanoWeb.

Al advertir que esa restricción impedía la competencia en igualdad de condiciones, la Oficina de Compras municipal decidió devolver el monto pagado por la empresa interesada. En algunos marcos normativos de contratación pública, limitar ofertas por origen de fabricación puede vulnerar la igualdad de oportunidades entre empresas.

