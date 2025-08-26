Según se informó oficialmente, la disposición de las nuevas cámaras Pérez Millán se suma al trabajo que se realizó hace semanas atrás de brindar conectividad a la localidad para que las imágenes captadas se visualicen desde el Centro de Monitoreo Municipal.

El municipio viene trabajando en mejorar la seguridad en la zona mediante la instalación de cámaras de seguridad, incorporación de patrullas preventivas, lectoras de patentes y la instalación del Centro de Monitoreo Móvil, con operadores activos las 24 horas.

Este es un paso importante para seguir fortaleciendo la seguridad en Pérez Millán, se indicó.

