El Municipio de Tandil dispuso la cesantía de dos empleados tras comprobarse graves irregularidades en el uso de licencias médicas, en casos que involucraron la realización de actividades privadas mientras se encontraban formalmente apartados de sus funciones por motivos de salud.

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Las medidas fueron oficializadas mediante decretos firmados por el intendente Miguel Ángel Lunghi, en el marco de sumarios administrativos iniciados a comienzos de 2025.

El primero de los casos corresponde a un agente que se desempeñaba en la Subsecretaría de Servicios y Espacios Verdes. La investigación determinó que el trabajador presentó certificados médicos, con diagnóstico psiquiátrico, entre octubre y diciembre de 2024, los cuales habían sido convalidados por la Junta Médica y le permitían ausentarse de sus tareas.

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Sin embargo, de manera simultánea, el empleado prestaba servicios para Transportes Malvinas S.R.L., una firma contratista del propio Municipio. De acuerdo con los registros, el agente trabajó en esa empresa entre agosto y diciembre de 2024, percibiendo ingresos de forma regular y sin registrar ausencias.

Desde la Secretaría Legal y Técnica consideraron que la conducta “desnaturaliza la finalidad” de las licencias médicas y compromete la integridad del erario público. Además, se le imputaron múltiples faltas graves, entre ellas la omisión de declarar actividades privadas, incompatibilidad de funciones y el incumplimiento del deber de lealtad según informó el medio local lavozdetandil.

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Pese a los descargos presentados por la defensa, que incluyeron distintos recursos, la instrucción sumariante concluyó que las pruebas, entre ellas recibos de sueldo, planillas de asistencia e informes oficiales, eran contundentes, por lo que se resolvió su cesantía inmediata.

El segundo caso involucra a un trabajador de la Dirección de Higiene y Servicios Urbanos, quien también fue desvinculado tras comprobarse que desarrollaba tareas en un comercio propio mientras se encontraba de licencia médica.

La situación fue denunciada por el director del área, Nicolás Russiani, quien alertó que el agente había sido visto trabajando en un local, pese a estar bajo reposo indicado.

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Las averiguaciones posteriores confirmaron que el comercio estaba registrado a nombre del propio empleado desde 2023. Un elemento clave en la investigación fue un acta notarial del 27 de noviembre de 2024, en la que el escribano Marcos María Badillo constató la presencia del agente en el establecimiento. En ese momento, el trabajador reconoció encontrarse bajo una licencia médica de 72 horas.

Durante el proceso, el agente negó las acusaciones e intentó justificar su presencia en el comercio alegando una supuesta cesión del fondo de comercio a un tercero. No obstante, no pudo aportar documentación que respaldara esa versión.

La Secretaría Legal y Técnica concluyó que existió una “incompatibilidad objetiva” entre la licencia médica y la actividad desarrollada, calificando el hecho como un uso abusivo del régimen de licencias.

En ambos casos, las autoridades municipales consideraron que se trató de faltas graves a los deberes del empleo público, en violación de la Ley Provincial Nº 14.656 y del Convenio Colectivo de Trabajo vigente. Las cesantías, formalizadas el pasado 7 de abril, ya fueron notificadas a las áreas correspondientes para hacer efectiva la desvinculación.