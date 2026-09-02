El municipio de Tandil convocó a un meteorólogo para anticipar el posible impacto del fenómeno climático “Super Niño”
Podría generar lluvias superiores a las habituales desde primavera y durante el verano. Preparan un esquema preventivo.
El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, convocó al meteorólogo Gustavo Czop para analizar las características de “El Súper Niño” y conocer cuáles podrían ser sus efectos sobre la ciudad y la región durante los próximos meses.
El especialista participó de la habitual reunión de gabinete municipal, donde presentó un panorama sobre el escenario climático previsto y explicó las particularidades que podría adquirir el fenómeno en esta zona de la provincia de Buenos Aires.
Qué anticipan para Tandil
Durante su exposición, Czop explicó que “El Súper Niño” es un fenómeno de escala planetaria y señaló que, para nuestra región, se espera un período con precipitaciones por encima de los niveles habituales.
De acuerdo con el análisis presentado ante las autoridades municipales, el escenario podría comenzar a manifestarse durante la primavera y extenderse a lo largo del verano argentino.
Sin embargo, el meteorólogo remarcó que todavía será necesario seguir de cerca la evolución del fenómeno para determinar cuál será finalmente la intensidad del exceso de lluvias.
El Municipio destacó la importancia de mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de las actualizaciones de los pronósticos.
Tandil prepara un operativo preventivo
Ante este escenario, el gobierno de Lunghi anunció que avanzará en una convocatoria a instituciones y organizaciones de la comunidad para reforzar la capacidad de prevención y respuesta ante eventuales contingencias climáticas.
La iniciativa contempla la participación de organismos relacionados con emergencias y seguridad, instituciones sanitarias, prestadores de servicios, la Universidad y distintas organizaciones sociales, solidarias, deportivas y territoriales.
El objetivo será coordinar recursos y capacidades y establecer mecanismos de trabajo conjunto frente a posibles episodios de lluvias intensas.
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