El Municipio de Tandil decidió intervenir directamente en el mantenimiento de la Ruta Nacional 226, efectuando tareas de corte de pasto en las rotondas y sectores urbanos de la traza, ante la falta de respuesta de la empresa concesionaria Corredores Viales, responsable del mantenimiento del corredor.

Ads

Puede interesarte

Desde el Ejecutivo local explicaron que la medida busca mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial, luego de que los pastizales crecieran significativamente en zonas muy transitadas, generando riesgo de siniestros.

“Hemos insistido en reiteradas oportunidades ante la empresa concesionaria para que cumpla con su obligación de mantenimiento de las rotondas y banquinas. Lamentablemente no tuvimos una respuesta favorable y, teniendo en cuenta que miles de tandilenses circulan a diario por esos sectores, decidimos actuar. La seguridad y la vida de nuestros vecinos son una prioridad”, señalaron desde el Municipio.

Ads

Las tareas comenzaron esta semana y se extenderán a lo largo de toda la zona urbana de la ruta. Las autoridades remarcaron que se trata de una medida excepcional, que no reemplaza las responsabilidades de la empresa concesionaria.

“Esperamos que el Gobierno Nacional atienda esta situación, intervenga ante el incumplimiento y adopte las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la ruta nacional”, añadieron.

Ads

Además, el Municipio informó que los trabajos también se están realizando en sectores de las rutas provinciales 30 y 74, y volvió a solicitar al Gobierno de la Provincia que sostenga las tareas de conservación correspondientes.