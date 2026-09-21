“Estas capacitaciones también se desarrollaron en escuelas públicas del distrito, ya que nos parece importante que todas las instituciones educativas formen parte de nuestro plan de emergencia, conozcan cómo proceder ante estas situaciones y puedan seguir los canales oficiales de información. A su vez, buscamos que estos conocimientos puedan llegar a toda la comunidad y a las familias”, sostuvo la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Ads

En el marco del encuentro, desarrollado en el Colegio Don Orione de Tigre centro, se abordaron las características del fenómeno y las situaciones climáticas que puede generar El Niño, junto con pautas de prevención y recomendaciones para actuar ante eventuales emergencias, se informó oficialmente.

Además, se produjo un espacio para realizar consultas y despejar dudas, con el objetivo de que los representantes de las instituciones puedan contar con información para transmitir a sus respectivas comunidades educativas.

Ads

Ads