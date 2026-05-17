El Municipio de Zárate salió a responder con dureza a la concejal de La Cámpora, Agustina Garello, luego de que denunciara públicamente que la comuna pagaba la prepaga del intendente Marcelo Matzkin con fondos municipales.

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Quien encabezó la respuesta fue el secretario de Hacienda, Julio Olivastri, que negó las acusaciones y aseguró que el jefe comunal “paga de su sueldo su prepaga como cualquier vecino”.

Según explicó el funcionario, el Municipio únicamente realiza el descuento correspondiente del salario del intendente y luego transfiere ese dinero a la empresa de medicina privada, del mismo modo que ocurre con otros descuentos como IOMA, sindicatos y distintos aportes.

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“Es algo avalado por el Tribunal de Cuentas y que siempre se hizo de la misma manera”, sostuvo Olivastri en declaraciones publicadas en el medio local InfoZC.

El funcionario además apuntó directamente contra Garello y lanzó fuertes críticas. “No nos sorprende la mentira de esta concejal, porque es una mentirosa sistemática”, afirmó.

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En la misma línea, señaló que la operatoria cuestionada “es una práctica habitual” y aseguró que se realiza en el Municipio desde 2015, además de repetirse en otras comunas bonaerenses.

Olivastri también remarcó que las transferencias figuran dentro de las ejecuciones extrapresupuestarias y aclaró que eso no significa que el Municipio esté pagando la prepaga con recursos públicos, sino que se trata de retenciones efectuadas sobre el sueldo del intendente.

Por último, insistió en que el mecanismo está validado desde hace años por el Tribunal de Cuentas bonaerense, organismo encargado de controlar las cuentas municipales.