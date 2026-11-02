Ante la posibilidad de que el fenómeno climático El Niño provoque un aumento de las precipitaciones y genere complicaciones en distintos puntos de la provincia, el diputado bonaerense Valentín Miranda, del bloque UCR – Unión Cívica Radical, presentó un proyecto de ley para crear una Comisión Especial de Seguimiento en la Legislatura bonaerense.

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La iniciativa solicita que el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, disponga la conformación de un ámbito específico para abordar los distintos proyectos vinculados al fenómeno meteorológico y realizar un seguimiento de las medidas que se adopten frente a sus posibles consecuencias.

Entre sus principales objetivos, la comisión tendrá a su cargo monitorear las acciones de prevención, mitigación, asistencia y recuperación que se implementen en territorio bonaerense.

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El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento inusual de las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental. Este proceso puede modificar los patrones climáticos y generar en Argentina precipitaciones superiores a los valores habituales, con el consecuente riesgo de anegamientos e inundaciones.

En ese contexto, Miranda puso el foco en el noroeste y el centro de la provincia de Buenos Aires, dos regiones que concentran una parte importante de la actividad productiva bonaerense y que pueden verse afectadas por las lluvias intensas.

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“Cuando el agua no escurre, los campos se anegan, los caminos rurales se vuelven intransitables, se complican la cosecha y el traslado de hacienda, y las localidades del interior quedan expuestas”, enfatizó el legislador.

Además, advirtió sobre las consecuencias que pueden sufrir los sectores urbanos más vulnerables: “A eso se suman las familias de los barrios inundables, que con cada temporal ven otra vez en riesgo sus viviendas”.

Frente a este escenario, el diputado radical sostuvo que la Legislatura provincial necesita poner en marcha de manera inmediata un ámbito propio, plural y resolutivo, que permita trabajar en soluciones concretas para los bonaerenses que puedan sufrir daños en sus bienes como consecuencia de las inundaciones.

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El proyecto cuenta con el acompañamiento de la presidenta del bloque, María Alejandra Lordén, y de la diputada Priscila Minnaard.

Por último, la propuesta establece que la Comisión Especial deberá presentar un informe mensual ante la Cámara baja sobre los avances de las tareas y las medidas adoptadas. Además, al finalizar su mandato, tendrá que elaborar un documento final con las conclusiones del trabajo realizado.