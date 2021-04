Por Christian Thomsen Hall

A contramano de las denuncias de vacunaciones irregulares por parte de concejales de San Andrés de Giles, la falsificaron de la firma de una edil para aprobar proyectos en Cañuelas, y la polémica por la falta de quórum en distintos Concejos Deliberantes de la Provincia en medio de la segunda ola de coronavirus, un enorme gesto de solidaridad por parte de un concejal del interior bonaerense viene a recordarnos que afortunadamente, en la política no todo es grieta y oportunismo, y algunos ediles -de manera silenciosa- aún se esfuerzan para servir a su comunidad.

Ese es el caso de Cristian Martín, un hombre de campo que en 2019 fue electo concejal del Frente de Todos en 9 de Julio. El edil tuvo un noble gesto al comenzar a trasladar de manera gratuita por más de 200 kilómetros a los abuelos de su pueblo para que puedan vacunarse contra el coronavirus. Este hombre de 47 años es oriundo de Facundo Quiroga, localidad ubicada a unos 110 kilómetros de la ciudad cabecera del municipio. Al pueblo se accede por camino pavimentado desde las ciudades de Carlos Casares y Lincoln, a través de la Ruta Provincial 50, hasta el acceso por la Ruta Provincial 70.

"En 2019 salí electo concejal pero tengo un transporte con el que trabajo desde hace años haciendo viajes desde Quiroga, hasta la cabecera del partido en 9 de Julio. En total son 110 kilómetros de ida y otros 110 de vuelta. Vamos por Carlos Casares porque no tenemos otras vías, las otras rutas que hay son caminos de tierra", comenzó contando Cristian Martin ante los micrófonos de LaNoticia1.com, donde explicó: "La realidad es que no tenemos posta de vacunación contra el coronavirus en el pueblo y nuestra localidad, de 2500 habitantes, es la más alejada de la cabecera del partido".

En ese sentido, Martin explicó: "Pese a que desde nuestra bancada del Concejo Deliberante hicimos varias gestiones, al día de hoy todavía la campaña de vacunación no llegó a nuestro pueblo, por lo cual nuestros abuelos tienen que trasladarse hasta la capital del municipio para poder aplicarse las vacunas contra el Covid-19. Un remis de acá hasta allá sale 4 mil pesos. Imaginate que nuestros pobres viejos no pueden andar pagando esa plata. Yo mismo tengo a mis padres cobrando la jubilación mínima y si tuvieran que pagar eso para trasladarse, quedarían muy complicados".

"Conociendo esta problemática y viendo que muchos abuelos del pueblo estaban en la misma situación que mis viejos, decidí poner mi combi a disposición para llevar de manera gratuita a todos los adultos mayores que necesiten viajar hasta 9 de Julio para vacunarse", señaló el concejal durante la entrevista, donde brindó detalles de la cruzada solidaria que comenzó a emprender. "Yo pongo la camioneta, pago el chofer y gasto en el combustible para que ningún abuelo se quede sin vacunarse. La camioneta tiene 14 asientos pero por protoloco llevo a 7 en cada traslado", precisó.

El impacto de su iniciativa fue tremendo: "Cuando empezamos hacer los viajes mucha gente comenzó a agradecerme por Facebook y cuando quise darme cuenta ya tenía como 400 mensajes. Después recibí un aluvión de llamados de agradecimiento y hasta se comunicaron desde una FM local para hacerme una nota. Pero la verdad es que todo esto lo hice sin pensar en que podía llegar a tener alguna repercusión. Solo busqué la manera de darle una mano a la gente de mi pueblo. Yo soy de campo, mi papá es tambero de toda la vida. Hay que ser solidario, a mi me criaron así mis viejos".

Consultado por LaNoticia1.com, el edil confesó que su gesto altruista le significa un importante esfuerzo para las arcas de su familia. "Me la rebusco, siempre laburé para ganarme el mango" aclaró Cristian Martín, que además de sus labores legislativas, se dedica a la compra y ventas de plantas y cítricos. "En total me sale como 6 lucas cada viaje: Tengo 3500 de pasajes más 2500 que le pago al chofer. Pero bueno, pese a este gasto y que a mi también me cuesta como a todos, yo me quedo tranquilo porque sé que estoy haciendo algo solidario para el pueblo y la gente acá es muy agradecida", agregó.

Por si fuera poco, al referirse a la situación sanitaria en la Comuna en medio de la segunda ola de coronavirus, el concejal del Frente de Todos evitó sumarse a la grieta y hasta destacó el esfuerzo mancomunado entre el gobierno de Juntos por el Cambio, que gestiona el Intendente Mariano Edmundo Barroso y los concejales de la oposición. "Por ahora la estamos peleando", concluyó. Cabe recordar que según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, hasta este lunes 26 de abril, en 9 De Julio se registran 3.494 casos de infectados por Covid desde el inicio de la pandemia.