En un hecho insólito, el gobierno de Javier Milei designó a Franco Berlín, un estudiante de 25 años de abogacía sin experiencia previa en la lucha contra los barrabravas, como Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación. Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien confió en este joven inexperto para combatir la violencia en el fútbol y cambiar el paradigma del hincha-barra en el país.

Berlín, actual estudiante de tercer año en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, busca suplir su falta de experiencia “con pasión y entusiasmo”. En una entrevista que brindó al periodista Gustavo Grabia para el portal Infobae, el flamante funcionario remarcó que su objetivo es "dejar un precedente que transforme el fútbol argentino", haciéndolo sinónimo de diversión y no de inseguridad.

El nuevo Director de Seguridad en Eventos Deportivos comenzó su carrera en el Estado a los 18 años, trabajando en el área de Espacio Público. Su ascenso lo llevó a coordinar en la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño, donde colaboró estrechamente con el Ministerio Público Fiscal. Su vinculación con Patricia Bullrich inició en 2021, cuando se unió a su campaña electoral, pasando de chofer a trabajar en el área de Logística y Seguridad.

"Si bien nunca trabajé con temas específicos de barras siempre tuve interés en el fútbol. Y hay algo que me marcó: mi papá es de San Lorenzo y yo le salí de Boca. Pero él casi nunca me podía llevar a la cancha por la violencia. Por eso quiero cambiar la cabeza de la gente articulando con todas la organizaciones civiles vinculadas al fútbol para que ir a la cancha sea una experiencia fantástica y no temerosa", confesó.

Además de no ser un conocedor del asunto, Berlín tampoco cuenta con experiencia en la tribuna: “Reconozco que fui poco a la cancha por esto que te contaba antes. Pero las veces que fui viví la violencia no tanto dentro del estadio, sino en todo lo que sucede afuera, con los trapitos, con las aglomeraciones. Si querés cambiar los comportamientos de los hinchas primero hay que tratarlos bien. Y a partir de ahí recuperar el folclore sano”.

Berlín también contó que ya se reunió con delegados de Seguridad de los clubes y en ese contexto, confesó: "Me miran de reojo, sí, y los entiendo. Pero queremos cambiar esa imagen. La edad no es una limitación. Yo vengo a ofrecer trabajo y pasión". Y al reconocer su falta de experiencia, hizo una curiosa comparación con la Selección Argentina: “Así como Tapia sabía cómo trabajaba Scaloni, Patricia sabe cómo trabajo yo”.

El joven funcionario asumirá el control del programa Tribuna Segura, encargado de determinar quién puede ingresar a los estadios. En ese aspecto, anticipó que bajo su dirección, aquellos con causas judiciales por violencia en el fútbol no podrán entrar, pero los señalados como barrabravas solo serán excluidos si tienen casos judicializados y sancionados por los clubes. “No tengo miedo de que mi trabajo salga mal. Quiero erradicar la palabra inseguridad del fútbol”, concluyó.